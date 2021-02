Revue de presse | «Ça se peut que Dany Turcotte en ait plein son casque»

«Il s’est expliqué sur les réseaux sociaux. Il a dit que la blague qu’il avait faite à l’endroit de Mamadi Camara - à propos du cellulaire au volant - était inappropriée. Il voulait souligner l’histoire et faire une blague. Depuis longtemps, il subit la haine et le vomissage sur les réseaux sociaux. Je vais le dire comme je le pense : c’est un humoriste et il est gai. Il est témoin au quotidien d’un paquet de commentaires d’homophobes dans les messages reçus. Ça se peut qu’il en ait plein son casque. Ça se peut qu’il se dise que c’est assez. D'autre part, sa présence était devenue très difficile pour lui à l’émission [en raison du direct, sans public]. Comment faire des blagues pertinentes? Tu es sans filet. Je ne sais pas comment il faisait... Ça m’amène à mentionner la prolifération de la violence verbale et les insultes... Chose certaine, on n’a pas l’obligation de répondre aux messages.»