Crave | Une série documentaire sur la relation entre Woody Allen et Mia Farrow

Une série documentaire traitant de la relation entre Woody Allen et Mia Farrow sera diffusée sur HBO et Crave. On y aborde aussi les allégations d’agression sexuelle de leur fille contre le cinéaste américain.

Allen v. Farrow raconte l’histoire d’amour entre le réalisateur et l’actrice, mais aussi les liens tumultueux entre Dylan Farrow et son père. Depuis fort longtemps, elle dit avoir été agressée dans son enfance par Woody Allen.

Par ailleurs, la série permet d’en apprendre davantage sur la relation de Woody Allen avec la fille adulte de Mia Farrow, Soon-Yi, qui est aujourd’hui son épouse.

Par ailleurs, la production présente des entretiens de Mia, Dylan et Ronan Farrow avec des enquêteurs.

Dans cette série, impossible de passer sous silence les deux enquêtes qui ont été menées dans les années 1990 à l’endroit de Woody Allen, qui n’a pas été inculpé. En fait, il n'a jamais été formellement accusé.

Mentionnons que le couple Allen-Farrow a été très influent dans l'industrie cinématograhique.

La série de quatre épisodes a été réalisée par Kirby Dick, Amy Ziering et Amy Herdy. Elle sera diffusée hebdomadairement dès le 21 février sur HBO et Crave (au Canada).