Décès de Raymond Lévesque

«Raymond Lévesque était l’un de nos plus grands chansonniers. Sa voix et ses mots seront toujours avec nous. Mes condoléances à sa famille, à ses amis et à tous ceux qui pleurent sa perte», a aussi relayé Justin Trudeau à propos de l'artiste.

L'auteur-compositeur-interprète Jean-Pierre Ferland a pour sa part témoigné que Raymond Lévesque lui a enseigné à écrire des chansons.