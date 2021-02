Chronique de Catherine Brisson | «Refaire Star Académie en 2021, est-ce une bonne idée, est-ce encore le bon concept?»

Forte d'un crescendo publicitaire impressionnant, Star Académie 2021 a débuté sur les chapeaux de roue avec le nouveau thème, une chanson originale d'Hubert Lenoir avec son frère Julian et Jérome 50, «un bon ver d'oreille», selon la chroniqueuse culturelle Catherine Brisson.

Cette dernière n'était pas convaincue toutefois de la pertinence de l'émission, du concept utilisé dans la réalité de 2021.

« Pas de public, ça parait. On peut bien avoir le plus beau et gros plateau de télé, sans la chaleur des gens, ça passe moins bien. »