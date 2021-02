Le nouvel album lumineux de Dominique Fils-Aimé

La chanteuse montréalaise Dominique Fils-Aimé propose un nouvel album intitulé Three Little Words.

Celui-ci est le dernier des opus d’une trilogie entamée en 2018, qui s’inspire de la musique afro-américaine.

Dominique Fils-Aimé a d'abord offert Nameless, un premier album teinté de blues.

L’offrande jazz Stay Tuned !, est ensuite parue en 2019.

L’album Three Little Words, qui allie funk et soul, est quant à lui disponible depuis le 12 février.

Mentionnons que la femme de 36 ans s’est fait connaître du public québécois grâce à l’émission La Voix, en 2015.