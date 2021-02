Elle quitte Big Brother | Propos racistes et homophobes de Marie-Chantale Toupin

Des propos racistes et homophobes de Marie-Chantale Toupin ont mené à son départ de l'émission Big Brother Célébrités.

Lors d'une soirée arrosée survenue dans cette télé-réalité la semaine dernière, l'ex-chanteuse populaire a mélangé alcool et médicaments et tenu des propos inacceptables, notamment sur Varda Étienne en se moquant de sa bipolarité et de santé mentale en plus de propos homophobes envers Jean-Francois Guevremont.

Dans la «maison» de Big Brother, les propos de Marie-Chantale Toupin n'ont pas passé, comme le soulignait la chroniqueuse Catherine Brisson au micro de Paul Arcand, lundi matin.