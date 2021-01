Plusieurs nouveautés le week-end au 98.5!

De nouvelles émissions et de nouvelles têtes d'affiche. Voici ce que vous pourrez entendre les week-ends, dès le 23 janvier, au 98.5.

Le samedi

Dès 11h, tout de suite après « Les week-ends de Paul Houde », Jeffrey Subranni et François Gagnon coaniment « C’est notre argent ».

Économiser, faire son budget, être prêt à faire face aux imprévus… ce n’est pas toujours évident. Si vous avez besoin de conseils, François et Jeffrey vont être là pour vous éclairer et répondre à vos questions.

Dès 12h, tous les samedis, le 98.5 fait place aux Amateurs de sports week-end. Les partisans des équipes montréalaises seront comblés avec une nouvelle émission de deux heures animée par Jeremy Filosa. Analyse des matchs de hockey, résultats sportifs et débats seront au menu avec nos collaborateurs hors pair.

À 14h, vous pourrez entendre une sélection des meilleurs moments de nos balados les plus populaires dans « Balados du samedi ». La Poche Bleue, L’essentiel de Paul Arcand, Ça tient la route et Patrick Lagacé en accéléré.

Comme d’habitude, le samedi à 18h, Dany Dubé et Martin McGuire seront là pour les matchs des Canadiens. Une édition de Bonsoir les sportifs suivra les rencontres vers 22h.

Le dimanche

La série « Sortez le popcorn » sera diffusée de 11h à 12h. Animée par Catherine Beauchamp, cette baladoémission en six épisodes vous offre un accès aux coulisses des grands succès du cinéma d’ici. Découvrez nos entrevues exclusives avec des créateurs et créatrices de chez nous. Au menu : Les Boys, la trilogie de Ricardo Trogi, Les Invasions barbares, Il pleuvait des oiseaux, Polytechnique et beaucoup plus encore!

À 12h, Evelyne Audet anime l’édition dominicale des « Amateurs de sports week-end ». L’animatrice réalisera une multitude d’entrevues et fera le point avec nos collaborateurs sur les sujets les plus chauds du monde du sport.

À 14h, Jeffrey Subranni continuera de vous présenter les plus grands succès et vos chansons préférées avec Classiques 80-90.

