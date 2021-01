Sortez le popcorn, la baladodiffusion sur le cinéma canadien

Quant à Louise Archambault, aucun sujet ne lui fait peur. Elle a traité de la déficience intellectuelle dans le drame Gabrielle et de l’amour entre personnes âgées dans le film Il pleuvait des oiseaux.

«Le jour J de tout le tournage de la production Il pleuvait des oiseaux était la scène d’amour entre Gilbert Sicotte et Andrée Lachapelle. [...] Les acteurs ont laissé leur égo à l’extérieur de la cabane. Leur abandon était très beau. J’ai décrit toutes les actions de la scène, au fur et à mesure. [...] Cette scène était très émouvante. Le lendemain, des gens de la production sont toutefois venus m’annoncer qu’elle n’avait finalement pas été enregistrée sur la carte numérique présente dans la caméra!»

Avec plus de vingt ans d’expérience dans le milieu de la production, Nathalie Brigitte Bustos est pour sa part une personne clé dans l’industrie de la télévision et du cinéma québécois. Elle a notamment produit le puissant Polytechnique, réalisé par Denis Villeneuve, dans lequel jouent Karine Vanasse et Maxime Rémillard. Elle a aussi coproduit l’adaptation cinématographique de la bande dessinée de Michel Rabagliati, Paul à Québec.

«De l’écriture jusqu’à la livraison finale du film Polytechnique, la démarche a été très particulière. On a fait attention à mille détails. Tout le monde nous attendait avec une brique et un fanal. [...] Lors du tournage d’une scène très importante, les filles avaient des poches de sang pour imager les tirs du tueur sur leur corps. L’armurier, qui s’occupait de la production, avait remis une rose blanche à toutes les femmes sur le plateau, en sachant que ce serait une journée de travail très difficile...»

Ces trois piliers du cinéma canadien provoquent le rire, mais font aussi monter les larmes dans un épisode qui leur est consacré.

