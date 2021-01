Emprisonné pour meurtre | Le réalisateur Phil Spector est décédé à 81 ans

Le légendaire réalisateur musical Phil Spector, qui purgeait une peine de 19 ans de prison, est décédé de causes naturelles en milieu carcéral, samedi, à l’âge de 81 ans.

La nouvelle a été annoncée, dimanche, par le Département pénitenciaire de la Californie. Spector était en prison depuis 2009 pour le meurtre de l’actrice Lana Clarkson, en 2003.

Réalisateur de génie, Spector a révolutionné l’industrie musicale dans les années 1960 avec son désormais célèbre «Wall of Sound» d'inspiration wagnérienne.

Comme réalisateur et comme compositeur, il a concocté des succès et des disques pour The Ronettes, The Crystals, Darlene Love, The Righteous Brothers ainsi que Ike et Tina Turner, pour n’en nommer que quelques-uns.

Ses productions étaient denses, orchestrées, avec des couches de guitares, de claviers, de cuivres et de percussions.

Parmi les titres à succès, on compte Be My Baby (The Ronettes), Da Doo Ron Ron (The Crystals), You’ve Lost That Lovin Feelin' (The Righteous Brothers) et River Deep Mountain High (Ike et Tina Turner). Il a également été mis à contribution pour l'album Let It Be, des Beatles,