Bye Bye 2020 | Une revue de l’année réussie et applaudie

L’année 2020 aura été une année plus que difficile, mais au moins elle se sera terminée de belle façon. Le Bye Bye 2020 aura réussi là où plusieurs de ses prédécesseurs ont échoué par le passé : ne pas être la cible d’une prolifération haineuse sur les réseaux sociaux.

Plusieurs l’ont adoré, plusieurs l’ont trouvé simplement drôle, certains n’ont pas aimé sans plus, mais règle générale, personne n’est monté aux barricades contre la revue de l’année, parfois si polarisante.

Les sketches les plus réussis : le numéro d’ouverture avec Pierre-Yves Roy-Desmarais, la conférence de presse d’Horacio Arruda et la chanson «reggaeton» interprétées par Mehdi Bousaidan, la famille Bougon en Gaspésie, les imitations de Marie-Mai et de Lucie Laurier par Sarah-Jeanne Labrosse, la limonade «grainée» de Kevin Parent par Marc Dupré, la discussion entre Laurent Duvernay-Tardif et Monsieur Caron, joué par Yves P. Pelletier et l’écriture fine et juste de la formation sur le profilage racial du capitaine interprété par Widemir Normil et qui offrait un clin d’œil à l’émission Escouade 99.

On peut aussi saluer la capacité de traiter avec doigté des allégations d’inconduites sexuelles contre Maripier Morin, Bernard Adamus, Julien Lacroix et Yan Perreault. Sans tomber dans l’acharnement ou le mauvais goût, l’effet était vraiment réussi.

Certes l’année 2020 aura passé au travers de la gorge de la planète, mais souhaitons que cette belle mouture de la revue de fin d’année radio-canadienne soit le fer de lance d’une année bien meilleure.