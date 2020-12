Infoman | Chantal Lamarre nous parle de la traditionnelle revue de fin d'année

La grande Chantal Lamarre était de passage au micro de Marie-Claude Lavallée pour parler du spécial de fin d’année d’Infoman.

Alors que Jean-René Dufort est général un peu plus cinglant, Chantal et lui proposeront cette année une revue plus englobante et «câlineuse», sans toutefois manquer de rythme et en limitant autant que possible les déplacements dans le contexte de la pandémie.

2020 aura été bien différente de ce qu’on anticipait, alors que bien peu de gens peuvent se targuer de conserver des souvenirs des mois de janvier et de février dernier.

Pour Chantal, cette année pandémique est arrivée au bon moment dans sa vie, si bon moment il peut y avoir, alors qu’elle pouvait se permettre de prendre un certain recul de sa vie «normale» contrairement à ses enfants par exemple qui ont trouvé cela beaucoup plus difficile bien qu’ils tiennent le coup malgré tout selon ses dires.

N’empêche, Chantal Lamarre soutient que l’ensemble de l’année aura été marquée par l’indignation et la grogne et c'est l'élément négatif qui aura marqué son année.

Par contre, elle termine sur une note favorable en soulignant la capacité des gens à se retrouver malgré toute les contraintes et à se réinventer, tout en étant bienveillant et attentionné.

L'émission de fin d'année d'Infoman 2020 sera présentée à ICI Radio-Canada Télé dès 22h00 jeudi soir le 31 décembre.