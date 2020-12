2020 : Notre Cinéma en quarantaine | Le documentaire de Catherine Beauchamp

«Au départ on devait accompagner plusieurs films québécois dans leur sortie à l'étranger comme à Berlin et Toronto. Malheureusement, la pandémie en a décidé autrement. On est resté chez nous. On a donc voulu documenter cet arrêt qui a fait très mal aux propriétaires de salles, aux distributeurs, aux cinéastes et à notre culture. [...] Pour le film «Sympathie pour le diable», c’est hyper complexe de faire un film sur le cinéma et là on lance le film au Québec et en France. Les critiques sont dithyrambiques et finalement arrive la pandémie et ça a nui au film.»