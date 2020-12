Marie-Mai à la barre de «Big Brother Célébrités» | «C'est une compétition dans laquelle on est au coeur des comportements humains»

«Au début, quand on m'a proposé d'animer cette émission, je pensais dire non. Mais, j'ai quand même rencontré les responsables de la production. Ensuite, ces personnes m'ont affirmé qu'ils voulaient faire de la belle télé, avec de bonnes valeurs. Il y a un aspect ludique aussi dans cette série. Ça me plait. C'est une compétition dans laquelle on est au coeur des comportements humains. On peut découvrir différentes facettes des personnalités qui vont participer. [...] Mon rôle sera en deux temps : je serai l'animatrice et le seul contact qu'ils auront avec l'extérieur...»