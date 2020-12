Quel est le film culte que vous préférez revoir? Notamment durant le temps des Fêtes, quand on a tout le temps pour le faire... Il y a probablement presque autant de réponses que d’amateurs de cinéma.

Attention, on ne parle pas obligatoirement de films de Noël, mais de films que l’on aime savourer de nouveau avec les siens. Donc, films d’amour, romantiques, de Noël, d’animation, des comédies, etc.

Sabrina Rivet s’est penchée sur la question avec toute l’équipe de l’émission Les Week-ends de Paul Houde.

Pour l’animateur, National Lampoon’s Christmas Vacation (Le sapin a les boules, 1989), avec Chevy Chase, est son film fétiche.

Pour la chroniqueuse Thérèse Parisien, son cœur balance entre One Flew Over the Cookoo’s Nest (Vol au-dessus d’un nid de coucou, 1975) et Le dîner de cons (1998).

Toute l’équipe va de sa contribution et Sabrina Rivest parle aussi des choix des auditeurs.

Et vous, quel est le film culte que vous préférez revoir?