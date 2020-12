Les films de Warner sur HBO Max | «C’est le début de la fin pour les salles de cinéma» -Henry Arnaud

La mesure ne s’applique présentement qu’aux États-Unis, mais rien ne dit que ça ne changera pas sous peu.

« D’ici à ce que Warner signe des accords avec de grands groupes au Canada, en Europe ou en Asie, à mon avis, il n’y a pas loin. »

« Que Wonder Woman arrive le jour de Noël (sur HBO) en même temps que dans les salles du monde entier, jusque-là, pourquoi pas? On est en période de COVID. Mais ce qu’on annonce pour 2021, c’est quand même pousser loin le bouchon. Les vaccins vont arriver dans les prochains mois et Warner nous dit jusqu’à la fin de 2021! »

En observant ce qui se passe dans le milieu du cinéma d’Hollywood depuis quelques années, cette décision semblait prévisible.