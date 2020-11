Dan Bigras propose un nouvel album de 28 chansons

Dan Bigras a proposé vendredi un nouvel album, qui a été enregistré en février au Théâtre Petit Champlain de Québec.

Intitulé Dan Bigras X 4, l’opus renferme 28 chansons, dont plusieurs de ses plus grands succès comme Tue-moi.

On y retrouve aussi huit nouveaux morceaux qu’il a écrits, tels On s’en va, Cône orange et CD Fake news.

Lors de la captation en direct, sur scène, il était accompagné d’Audrée-Anne Tremblay (au violon), Jean-François Déry (à la basse) et Louis Gagné (à la batterie).

Mentionnons que Dan Bigras remplacera l'animatrice Isabelle Maréchal, pour les vacances des Fêtes, sur les ondes du 98.5.