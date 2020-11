Xavier Dolan va réaliser une première série télé

« C’est fascinant écrire comme ça. J’écris cette télésérie comme j’aimerais la découvrir avec mes amis, quand on écoute une télésérie et qu’on capote à la fin d’un épisode. On se sent tellement happé par le suspense. L’épisode se termine, on sait qu’on doit attendre une semaine et on a envie de mourir. »