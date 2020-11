Vivre avec l’anxiété | «C’est mon pire frein, mais mon plus gros moteur» -Roxane Bruneau

« Il y a des journées où je vais moins bien me gérer et être pétrifiée. Par exemple, quand j’ai sorti mon clip sur YouTube la semaine dernière, l’application YouTube a planté. C’était la première fois de toute l’histoire de YouTube. Je n’avais jamais entendu quoi faire… (rires)

« J’étais devant mon ordinateur, il y avait 1000 personnes qui attendaient que le clip sorte, et moi, j’étais pétrifiée. Il y avait un chat. Les gens me demandaient ce qui se passait. Mon équipe m’écrivait : parle-leur! (rires) ».

« On dirait que j’oublie que je suis capable… Il y a une partie de moi qui oublie que je suis capable d’aller parler devant les gens, d’aller chanter devant les gens. Chaque fois, c’est de me dire : tu l’as déjà fait. Mais il y a toujours la petite voix qui me dit dans ma tête : non, elle ne sera pas capable à soir… »

Inspiration

Pourtant, loin d’éviter le sujet, la chanteuse s’en sert d’inspiration pour ses chansons.

« Quand j’écris les chansons, si elles sont sur l’album, je les assume à 100 pour cent. Ce n’est pas un fardeau de chanter la chanson comme tel.