Un documentaire sur le cinéma québécois en pandémie.

La chroniqueuse culturelle du 98,5, Catherine Beauchamp arrive en décembre prochain avec un documentaire sur le cinéma québécois et la pandémie

2020 : Notre Cinéma en quarantaine reviendra sur l’impact qu’a eu la pandémie mondiale de la Covid-19 sur notre cinéma.

«Au départ on devait accompagner plusieurs films dans leur sortie à l'étranger comme Kuessipan de Myriam Verreault et Antigone de Sophie Deraspe qui sortaient en salle à Mexico City et aussi dans les festivals internationaux comme Berlin et Toronto. Malheureusement, la pandémie en a décidé autrement. On est resté chez nous. On a donc voulu documenter cet arrêt qui a fait très mal aux propriétaires de salles, aux distributeurs, aux cinéastes et à notre culture.»

La bande-annonce qui a vu le jour ce jeudi, marque le coup en contrastant des images de tapis rouges lors de la dernière Berlinale en février 2020 et celles de rues désertes de Montréal pendant le confinement quelques semaines plus tard.

2020 NOTRE CINÉMA EN QUARANTAINE sera présenté le 14 décembre, 20h sur Ici Artv et le le samedi 9 janvier à 22 h 30 sur ICI Télé dans le cadre de Doc Humanité.

Pour voir la bande annonce :