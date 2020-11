La franchise Les Boys vendue | «C’est extraordinaire, l’aventure des Boys se poursuit!»

En entrevue avec Marie-Claude Lavallée et Catherine Beauchamp, le nouveau propriétaire de la franchise Les Boys, Sylvain Parent-Bédard, a commenté la nouvelle acquisition de ComediHa!.

Après plus de trois ans de pourparlers, le producteur des Boys, Richard Goudreau, et le président et fondateur de ComediHa!, Sylvain Parent-Bédard, se sont finalement entendus sur les termes de la transaction.