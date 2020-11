Collaboration entre Hey Allo et la Fondation Véro & Louis | Un lien direct avec vos idoles

La plateforme Hey Allo sera disponible prochainement.

En 2016, Véronique Cloutier et Louis Morissette ont créé leur Fondation pour permettre l’hébergement permanent chez les adultes autistes de 21 ans et plus, afin qu’ils puissent s’y épanouir, tout au long de leur vie.

La première maison de la fondation a été construite en 2020. Elle pourra accueillir 20 résidents de manière permanente.