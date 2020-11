«Et après...», une nouvelle émission le week-end au 98.5

Une nouvelle émission sera diffusée au 98.5 dès le samedi 14 novembre.

«Et après...» sera animée par Patrick Marsolais les samedis et dimanches de 11h à 12h30 jusqu'au congé des Fêtes.

Patrick sera accompagné de Sabrina Rivet qui parlera de ce qui fait réagir sur les réseaux sociaux et qui présentera les réactions des auditeurs via Facebook, courriels et textos.

« On va parler de ce qui nous fait du bien », assure l'animateur qui souhaite ainsi chasser la morosité, parler de choses positives et laisser une grande place aux auditeurs durant l'émission.