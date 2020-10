«Le petit monde de Billy» | L’humoriste Billy Tellier propose une bande dessinée

L’humoriste Billy Tellier propose une bande dessinée dans laquelle évoluent plusieurs de ses personnages.

Ce livre marie le format de la bande dessinée et l'univers de Le petit monde de Billy, partagé par l’humoriste sur les ondes rde la station radio montréalaise CKOI.



C’est un livre drôle et absurde dans lequel on retrouve Léopold Fléchet, Maturin Séguin, Gisèle l'infirmière, Franzis l'éducateur en garderie, LonelyBoy et Bernard le méchant lutin.



Cette BD, qui s’adresse aux personnes de tout âge, sera disponible en librairie dès le 4 novembre.