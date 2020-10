Commentaires cinglants à propos de son physique | Lindsey Vonn en a marre

«J’ai publié plusieurs photos de moi en maillot de bain ces derniers temps, ce qui est plus effrayant qu’il n’y paraît. Même en tant qu’athlète, il y a des commentaires impitoyables et des articles dans les médias qui critiquent mon corps et j’admets que ça me fait parfois mal. Je suis quelqu’un de normal et parfois mon ventre se plie, de la cellulite apparaît sur mes fesses. D'autres fois, je ne remplis pas mon maillot de bain juste comme il faudrait... Mais, je me rappelle toujours comment mon corps m’a aidé à réaliser des choses incroyables dans ma vie et je suis fière d’être forte comme je le suis. Je ne suis pas une taille zéro et c’est parfaitement bien pour moi. Une chose que je peux vous promettre, c’est que je n’ai jamais traité mes photos dans Photoshop et je suis fière de ne jamais avoir eu de chirurgie plastique, d’aucune sorte. Je suis 100 % naturelle et 100 % Lindsey. Alors, à tous ceux qui se sentent rabaissés à propos de leur apparence ; restez forts, restez en bonne santé et aimez-vous, quoi qu’en disent les ‘haters’. Merci à tous ceux qui ont été positifs et solidaires… Maintenons une culture de la positivité corporelle!»