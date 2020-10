Disques | Springsteen et Gardot vus par Thérèse Parisien

Deux artistes américains originaires du New Jersey ont lancé de nouveaux disques, vendredi : Bruce Springsteen et Melody Gardot.

En compagnie de Paul Houde, Thérèse Parisien survole les deux albums.

Springsteen revient avec son E Street Band pour Letter To You.

« On en parle depuis des mois. Tout le monde attend cet album et on ne l’a pas attendu pour rien. À 71 ans, il nous a fait un disque du tonnerre. »

Pour sa part, Melody Gardot revient avec Sunset In the Blue, un album où elle renoue avec ses influences de jazz.

« Piano, voix, guitare. C’est intimiste, sensuel, feutré. Sa magnifique voix est mise de l’avant. Et on alterne les ambiances. Ce qu’on a besoin après une semaine comme celle que l’on vient de passer. »

On l'écoute....