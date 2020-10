Borat 2 | Rudy Giuliani dans de beaux draps!

«Ce qui choque, c’est que Borat veut vendre sa fille à un riche Américain pour la marier. Il choisit comme cible Mike Pence, ça ne fonctionne pas. Puis, il voit Rudy Giuliani et sa fille joue le rôle d’une journaliste conservatrice. Et ce qui me choque, c’est que Rudy a accepté de la rencontrer dans une chambre d’hôtel de New York. Et dans les images qui sont sorties du film, on le voit, après l’entrevue, avec sa main dans ses pantalons en train de faire des avances à la fille fictive de Borat. Puis, on voit entrer Borat en lingerie fine et dire : ‘’ma fille a 15 ans, elle est trop vieille pour toi’’»