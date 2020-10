« Je suis pogné avec Ti-Mé, mais je ne l'haïs pas » -Claude Meunier

« Ça me vient spontanément et ça fait longtemps que j'écris avec ce personnage-là. Il a pris du galon dans ma tête. Il est sorti un peu de la famille de La Petite Vie et il a sa vie parallèle (...) Je suis pogné avec comme Doris Lussier était pogné avec le Père Gédéon. Je suis pogné avec Ti-Mé, mais je ne l'haïs pas, il me tape sur les nerfs, mais je ne l'haïs pas. »