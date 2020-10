Carrière en veilleuse | Maripier Morin brise le silence

«Deux mots m'accompagnent dans ma démarche: la responsabilité et l'honnêteté. Je réalise que je dois revenir à la base et adopter un mode de vie plus sain. Pour y arriver, j'apprends à mieux gérer ma personnalité excessive qui s'exprime dans toutes les sphères de ma vie. J'ai passé les derniers mois à travailler à mon rétablissement, entourée de professionnels qui m'aident à évoluer. Pour le moment, je considère que cette démarche m'appartient. Je chemine tranquillement, en continuant les prises de conscience nécessaires à mon évolution et à la reprise graduelle de mes activités professionnelles.»