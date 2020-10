Un spectacle solo inspiré de l’univers musical d’Yvon Deschamps | «C’est un vieux rêve» -Guylaine Tremblay

«Pour être honnête, j’étais aussi pudique face à l’idée de me raconter à travers les chansons d’Yvon Deschamps. J’ai récemment changé de décennie (elle a eu 60 ans en 2020); pour le temps qu’il me reste sur cette petite planète, j’ai envie de faire ce qui me tente encore plus… Je veux embrasser les projets qui m’allument, qui me permettent d’aller autrement à la rencontre des gens.»