«BonjourHi!», un sketch consacré à Montréal à l'émission Saturday Night Live

La populaire émission américaine Saturday Night Live a consacré un sketch au bilinguisme montréalais, dans son épisode diffusé samedi !

«Welcome to Bonjour-Hi, a Montreal french canadian new show, live from Montreal. Montreal, the best part of Canada and the worst part of France», peut-on entendre au début d’une scène.

C’est en fait une parodie d’une émission d’actualités matinale montréalaise, appelée Bonjour-Hi.

Deux journalistes incarnés par Bowen Yang et Kate McKinnon parlent ainsi des récentes informations de l’actualité impliquant la région de la métropole québécoise.

Par le fait même, ils imitent l'accent québécois, en anglais et en français.