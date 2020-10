Louis-Jean Cormier domine les nominations au Gala de l’ADSIQ

Dans ce groupe d’artistes sélectionnés, on retrouve aussi Les Cowboys Fringants, Bleu Jeans Bleu, Flore Laurentienne (projet instrumental de (Mathieu David Gagnon), Alexandra Stréliski et Jean-Michel Blais avec plusieurs nominations artistiques.

Au total, ce sont 116 artistes et 90 artisans ou professionnels qui ont réussi à se démarquer et à récolter des nominations. Malgré une année difficile en raison de la pandémie de COVID-19, le recensement a été aussi imposant que les dernières années, selon l’ADISQ : 227 albums, 67 spectacles et 112 vidéoclips ont été recensés, entre le 1er juin 2019 au 31 mai 2020.

C’est en direct du studio 42 de Radio-Canada que Louis-José Houde animera ce Gala de l’ADISQ, qui aura lieu le 1er novembre, à 20 h, sur ICI TÉLÉ.

Le 16e Premier Gala de l’ADISQ sera quant à lui animée, par Pierre Lapointe, pour une deuxième année consécutive. Exceptionnellement, il sera préenregistré au Théâtre Corona. Il sera présenté à Télé-Québec, le 28 octobre, à 20 h, et en rappel le dimanche 1er novembre, à 17 h.