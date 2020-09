«Je n'ai pas raté un seul épisode» -Rémy Girard était un grand fan de District 31 avant de rejoindre la série

« Je n'ai pas raté un épisode. Je connaissais vraiment le contexte, l'histoire. Quand il me parle de Vezeau, c'est comme si j'étais là. C'est sûr que quand je suis arrivé la première journée de tournage, je n'avais pas trop à me poser de questions sur savoir ce qui s'était passé et de quoi on parlait. Ça aide énormément. (...) Quand on regarde District 31, les intrigues sont fortes. Un format d'une demi-heure, c'est très ramassé, ça permet de ficeler une histoire. Il y a toujours un punch à la fin de l'émission qui fait que tu restes accroché. »