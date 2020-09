«Aline», un film de fiction en hommage à Céline Dion

L’actrice française, Valérie Lemercier, a réalisé un long métrage en hommage de son idole Céline Dion.

Le film intitulé Aline n’est pas un film autobiographique. Mais, il est inspiré en très grande partie de la vie de la plus populaire des chanteuses québécoises.

Dans ce long métrage de fiction, Valérie Lemercier (Les visiteurs, Palais royal, Le petit Nicolas) incarne Aline Dieu, une Québécoise à la superbe voix qui devient une vedette internationale.

L’artiste de 56 ans, personnalité importante du cinéma français, s’est donc glissée dans la peau de la chanteuse. Elle a aussi scénarisé et réalisé le film, dont la production a bénéficié d'un budget d’environ 30 millions de dollars.

Notons que des actrices et acteurs québécois, dont Danielle Fichaud et Sylvain Marcel, ont participé à l’aventure.

Aline prendra l’affiche le 27 novembre au Québec.

Ce film, qui va ouvrir le 26e Festival Cinemania à Montréal, est une coproduction de la France et du Canada.

Pour regarder la bande-annonce du film, c'est ICI.

Synopsis

Québec, fin des années 60, Sylvette et Anglomard accueillent leur 14ème enfant : Aline. Dans la famille Dieu, la musique est reine et quand Aline grandit on lui découvre un don, elle a une voix en or. Lorsqu’il entend cette voix, le producteur de musique Guy-Claude n’a plus qu’une idée en tête… faire d’Aline la plus grande chanteuse au monde. Épaulée par sa famille et guidée par l’expérience puis l’amour naissant de Guy-Claude, ils vont ensemble écrire les pages d’un destin hors du commun, une histoire d’amour qui nous emporte sur une vague d’émotions.