30e anniversaire de l'album «Sauvez mon âme», de Luc De Larochellière

Cet album culte renferme plusieurs succès, dont les chansons Si fragile, Cash City et Ma génération.

Sauvez mon âme est sorti en 1990.

À l’époque, il s’est retrouvé rapidement au sommet des ventes au Québec. Par ailleurs, Luc De Larochellière a obtenu de nombreux honneurs. En 1991 le disque a été certifié disque d'or et platine, en plus d’être couronné album de l'année dans la catégorie pop/rock au gala de l'ADISQ. L’année suivante, l'album a reçu le Prix Juno pour l'album francophone le plus vendu au Canada.

En Europe, particulièrement en France (environ 80 000 disques vendus), il a connu aussi beaucoup de succès.

Amère america

En 1988, le public québécois s’est familiarisé avec Luc De Larochellière en raison de la parution – en novembre - du disque Amère america et du très important morceau du même titre.