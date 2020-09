À VOIR | Marc Labrèche se paie la tête de François Legault

Pour lancer la saison de son émission de télévision «Cette année-là», Marc Labrèche a frappé fort en offrant aux téléspectateurs une formidable parodie d’un point de presse de François Legault et son équipe en temps de COVID-19.

Assis à deux mètres de distance et de façon simultanée, Marc Labrèche imite Dr Horacio Arruda, François Legault et Danielle McCann.

Tout y est : ressemblance physique, mêmes intonations de voix, le premier ministre qui en arrache pour enlever son couvre-visage et qui tousse sans précautions, le bruit du stylo et la montre orange du directeur national de santé publique, ainsi que ses les mouvements de mains pour aplatir la courbe et le sérieux de l’ancienne ministre de la Santé.

C’est hilarant!