C23, la nouvelle offre de balados chez Cogeco Média

C23, c’est la nouvelle extension naturelle des stations Cogeco Média favorites des auditeurs. Sous forme de balados à écouter en tout temps où qu’ils soient, C23, c’est du contenu original créé pour eux, les meilleurs moments de leurs animateurs et animatrices préférés et une panoplie d’entrevues ou chroniques choisies. Toute l’opinion, l’actualité, le divertissement et l’émotion de Cogeco Média, c’est C23.

Pourquoi C23? C’est toute la richesse de Cogeco Média et de ses 23 stations en contenu balado disponible sur les plateformes de téléchargement d’Apple, Google et Spotify. Nos auditeurs pourront bénéficier d’éditions ficelées des émissions phares de chacune des stations. Les moments forts des émissions phares de Paul Arcand et Patrick Lagacé au 98,5, les capsules comiques du Petit monde de Billy Tellier au 96,9 CKOI ou le divertissement de Lunch 80-90 à Rythme.

Pour le lancement de C23, une édition spéciale de L’essentiel de Paul Arcand intitulée Ron Fournier à cœur ouvert a été mise en ligne le mardi 8 septembre. Un moment très intime où Ron se confie à son ami Paul Arcand. Un balado consacré à 100 % à l’incroyable carrière médiatique de Ron Fournier, un animateur chevronné, amoureux de son métier, de son équipe et de ses auditeurs. Un homme coloré dont l’opinion sait faire réagir et un créatif inventif qui sait nous faire sourire à tout coup. L’épisode bonus, Ron Fournier à cœur ouvert du balado L’essentiel de Paul Arcand est une exclusivité de C23 et un véritable moment pour tous les amateurs de cet humain d’exception.