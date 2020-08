Vedette de Black Panther | Chadwick Boseman emporté par le cancer

L’acteur Chadwick Boseman qui s’est fait connaître mondialement en raison de son interprétation de Black Panther est mort à l’âge de 42 ans d’un cancer du côlon.

L’annonce a été fait par l’agent de l’acteur. Il avait précédemment personnifié Jackie Robinson dans le film 42 et James Brown dans Get On Up.

Boseman s’est joint à l’univers Marvel en 2014 pour Black Panther. On l’a également vu dans d’autres films de la franchise, ceux des Avengers et du Capitaine America.