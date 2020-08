Série documentaire sur sa vie | «Piloter des avions, c’est tout ce que je voulais faire» -L’ancien mercenaire Raymond Boulanger

«Piloter des avions, c’est tout ce que je voulais faire dans la vie. Je ne faisais pas ça [du trafic de drogue] pour l’argent, mais pour l’aventure. Je ne faisais pas que des vols pour transporter de la drogue… C’était certainement plus distrayant que des vols normaux. À l’époque, il y avait beaucoup de trafic entre les pays d’Amérique latine et les États-Unis, qui étaient un gros marché. Plein d’opérateurs indépendants, des pilotes, allaient au Mexique et en Colombie. D’abord pour le pot. Dans les années 1980, le trafic s’est concentré sur la cocaïne, qui est devenue populaire. En fait, ça n’a pas changé beaucoup aujourd’hui. Le marché américain est désormais contrôlé par les trafiquants mexicains. Les Colombiens se sont tournés vers l’Europe, l’Asie et la Russie…»