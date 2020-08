50e anniversaire de l'album «Tea for the Tillerman» | Cat Stevens proposera un opus en septembre

Les 50 ans de Tea for the Tillerman de Yusuf / Cat Stevens

Cette année marquera les 50 ans du célèbre album Tea for the Tillerman de Yusuf / Cat Stevens. Pour l'occasion, le musicien-chanteur a réenregistré l'album, pour diffuser une nouvelle version dès le 18 septembre.

Celle-ci sera baptisée simplement Tea for the Tillerman 2.

Les onze chansons originales seront ainsi proposées dans une approche revisitée par le chanteur.

«Where Do the Children Play?», «Hard Headed Woman», et autres «Father and Son» seront offertes avec une saveur 2020.

Yusuf a indiqué qu’il tenait à conserver l'esprit des morceaux tout en ajoutant un vent de fraîcheur.