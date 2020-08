COVID-19 et tournages télé | «En respectant les mesures de sécurité, les gens peuvent faire leur travail» - Fabienne Larouche

«Je respecte les consignes de la Direction de santé publique du Québec. […] Actuellement, il faut vivre avec le virus. Mais, il ne saute pas sur le monde. […] En mars, je pensais cesser les tournages durant un an. Guillaume Lespérance (producteur de cinéma et de télévision) m’a convaincu de reprendre la production de Toute la vie… Après ça, j’ai rencontré les comédiens et les techniciens avec lesquels je collabore afin de savoir s’ils voulaient embarquer… En ce moment, deux tournages ont repris.»