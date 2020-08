Le comédien Michel Dumont est décédé jeudi à l'âge de 79 ans.

Michel Dumont a marqué l'univers culturel québécois autant à la télévision, au cinéma qu'au théâtre.

Il fut pendant plus de 27 ans le directeur artistique de la compagnie de théâtre Duceppe en plus de tenir des rôle dans les séries Yamaska, Urgence, Omerta, Les Dames de cœur et Monsieur le ministre.