Vedette de l'âge d'or du cinéma | La légendaire Olivia de Havilland meurt à 104 ans

La légendaire actrice Olivia de Havilland est décédée, samedi, quelques jours après avoir célébré son 104e anniversaire de naissance.

En lice pour l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour son personnage de Melanie Hamilton dans le mythique film Autant en emporte le vent (Gone with the Wind) en 1939, elle remportera finalement la statuette dorée à deux reprises pour ses rôles-titres dans À chacun son destin (To Each is Own) et The Heiress (L’héritère), respectivement en 1947 et 1950.

Héroïne dans Les aventures de Robin des Bois (1938), elle a été en nomination deux autres fois pour l'Oscar de la meilleure actrice pour Par la porte d'or (1941) et La Fosse aux serpents (1949).

Née au Japon et de nationalité britannique le 1er juillet 1916, Olivia de Havailland a obtenu ensuite les nationalités américaine et française. Elle est d’ailleurs décédée à Paris.