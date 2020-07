Décès du guitariste et cofondateur de Fleetwood Mac, Peter Green

Le guitariste et cofondateur du groupe britannique Fleetwood Mac, Peter Green, est mort à 73 ans.

Après avoir joué auprès de John Mayall au sein de ses Bluesbreakers, le virtuose de la guitare avait fondé Fleetwood Mac avec le batteur Mick Fleetwood à Londres, en 1967.

Fleetwood Mac deviendra l'un des groupes majeurs de la scène rock-blues au cours des années suivantes.

Green a notamment écrit les pièces Albatross, Oh Well et The Green Manalishi, qui ont façonné le style du groupe et fait sa renommée mondiale.

Il a également composé Black Magic Woman, immortalisé ensuite par Carlos Santana.

Dès le début des années 1970, les problèmes mentaux (dépression et schizophrénie) et de dépendance à la drogue, dont le LSD, l’ont forcé à quitter le groupe et abandonner un temps la musique.

Il est revenu à la musique en proposant plusieurs albums en tant qu’artiste solo, puis avec Splinter Group.

En 1998, Peter Green a été l’un des huit membres de Fleetwood Mac à être intronisé au Rock & Roll Hall of Fame.