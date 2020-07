L'animateur Regis Philbin meurt à 88 ans

Le populaire animateur Regis Philbin, qui a été une figure importante de la télévision de variétés aux États-Unis durant des décennies, est mort à l’âge de 88 ans.

Philbin, né le 25 août 1931 à New York, est décédé vendredi de causes naturelles, a fait savoir la famille de ce dernier.

Durant plus de 25 ans, il a co-animé Live ! with Regis… et deux animatrices différentes : de 1985 à 2000 avec Kathie Lee Gifford, puis avec Kelly Ripa de 2001 à 2011.

Il a également animé le jeu questionnaire Who Wants to Be a Millionnaire au tournant du siècle.