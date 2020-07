Bleu Jeans Bleu et IGA s’associent pour la campagne «Oublie pas ton masque»

«On a repris la musique de la campagne publicitaire "Oublie pas tes sacs", puis on a refait toutes les paroles. C’est parfait, car on ne voulait pas dénaturer le hook de la pièce. On voulait que le morceau "Oublie pas ton masque" soit un clin d’œil à la chanson précédente, mais aussi que ce soit un rappel de cette chanson qui avait été un verre d’oreille pour ceux qui l’avaient entendue.»