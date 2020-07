Diffusion de spectacles | Le succès de l'espace Yoop franchi les frontières

Évidemment, la COVID-19 a accéléré à la puissance 10 le processus de création.

« La demande a été très forte. Dans le contexte de la pandémie, il y avait un intérêt qui était grandissant. Les gens peuvent acheter le spectacle en ligne, le regarder et il y a même une interaction directe. On est très fiers d’avoir ouvert la première installation à la Place des Arts avec l’équipe de Louis. Et maintenant, il y a de la demande à l’international. »

«Au départ, nous sommes une entreprise qui se spécialise dans la distribution de spectacles et de concerts pour les artistes. Comme entreprise, la pandémie nous a affecté, mais Louis savait qu’on avait cet outil dans notre coffre. Et c’est là-dessus qu’on a misé.

«Comme plusieurs autres technologies dans le monde, (la pandémie) a été un accélérateur. On a annoncé l’ouverture de centres à Los Angeles, Nashville, New York et au Royaume-Uni il y a quelques jours.»