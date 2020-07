Racisme et violences policières | Sortie du film documentaire musical «White Riot»

Le film documentaire britannique White Riot, de la réalisatrice Rubika Shah, retrace la période où l’Angleterre était en proie à une vague de racisme sans précédent. Dans la foulée, un collectif d’artistes appelé Rock Against Racism a décidé de s’attaquer à la source du problème.

Il a notamment organisé plusieurs concerts à Londres incluant The Clash, Buzzcocks, Steel Pulse, Stiff Little Fingers, Aswad, Elvis Costello et bien d’autres.

La sortie de White Riot au Québec, ce vendredi, plonge entre autres dans la montée de l’extrême droite à la fin des années 1970 en Angleterre.

Il retrace aussi d’énormes manifestations ayant eu lieu dans de nombreuses grandes villes du monde dont les sujets principaux sont les meurtres racistes et la violence policière.

On aborde d’ailleurs le décès de George Floyd survenu en mai dernier, à Minneapolis.