«Corona Song» | Une nouvelle chanson douteuse de Renaud

L'auteur de Mistral Gagnant se porte à la défense du microbiologiste Didier Raoult :

«Quand je pense au brave Docteur Raoult/Conchié par des confrères jaloux/Par des pontes, des sommités/Qui ont les moules de perdre du blé.»

Il égratigne aussi le président américain Donald Trump, la ministre de la Culture française Roselyne Bachelot et les chaînes d’information.

Devant une forêt, on voit Renaud et trois musiciens et une choriste interpréter sans grande conviction ce morceau, qui a laissé plusieurs personnes dubitatives.

Le Figaro a qualifié cette chanson d’embarrassante, tout comme d'autres médias européens.