Cinéma | Le film québécois «Suspect numéro un» prend l'affiche

«L’équipe que nous on avait, avait déjà tourné de gros films américains, de la grosse publicité internationale, donc était extrêmement professionnelle et au niveau des décors et de la facture visuelle, nous on arrivait dans des lieux de tournage et on disait dans le fond aux décors: 'Ne touchez à rien… c’est extraordinaire!' Évidemment, on n’aurait jamais pu reproduire un truc pareil ici au Québec. On a tourné dans une vraie prison là-bas qui était fermée depuis cinq ans et qui était pratiquement identique à la prison dans laquelle Alain a passé huit ans de sa vie près de Bangkok.»