Le compositeur italien Ennio Morricone est décédé à l'âge de 91 ans.

On se souviendra de lui pour les musiques de films, comme «Le bon, la brute et le truand, «La Mission» et «Cinema Paradiso».

Il est décédé la nuit dernière dans une clinique romaine des suites d'une chute qui lui a brisé le fémur, il y a quelques jours.

Né à Rome en 1928, Morricone s'est fait connaître au début des années 1960 en composant la partition des westerns de Sergio Leone.

Oscarisé en 2016, il a créé plus de 500 musiques pour le cinéma.